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После трагедии в Керчи на Урале проведут заупокойные богослужения

Происшествия

В храмах Свердловской области

Екатеринбург, 17 октября 2018, 21:46 — REGNUM  В Свердловской области 18 октября пройдут заупокойные богослужения по жертвам взрыва в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местной епархии.

Богослужения пройдут по благословению митрополита Кирилла. Главное состоится в Храме-на-крови.

Также митрополит Кирилл направил митрополиту Феодосийскому и Керченскому Платону телеграмму, в которой выразил соболезнования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в колледже Керчи произошёл взрыв. Погибли 19 человек. Среди погибших и предполагаемый виновник ЧП, который покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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