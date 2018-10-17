У родителей керченского стрелка проведены обыски

Керчь, Крым, , 20:49 — REGNUM Следователи провели обыски по месту жительства родителей подростка, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщили в оперативном штабе, организованном после трагедии в Керчи, передаёт РИА «Новости».

Отмечается, что с родителями, которые проживают раздельно, продолжают работать следователи. Выясняются возможные мотивы действий подростка. Обыски проводятся также по ряду других адресов, связанных с самим молодым человеком.

Как передавало ИА REGNUM, жертвами стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи стали 19 человек, ещё более 40 человек получили ранения. Совершивший нападение 18-летний студент колледжа покончил с собой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал установить все причины и обстоятельства трагедии в Керчи. Если выяснится, что к преступлению привели действия определённых лиц, под влияние которых мог попасть молодой человек, либо чьё-то бездействие, следствие даст этому правовую оценку, заявил также глава СК.

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