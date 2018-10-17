В домах родителей керченского стрелка прошли обыски

Керчь, Крым, , 20:42 — REGNUM Сообщения о задержании отца Владислава Рослякова — студента керченского колледжа, подозреваемого в организации взрыва, — не подтверждаются.

«Информацией о том, что отец и мать задержаны, я не располагаю. Они проживают раздельно, по месту их проживания прошли обыски. С ними работают следователи для выяснения мотива преступления, но никто, по моей информации, не задержан», — цитирует Крыминформ представителя оперативного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки на колледж в Керчи днем 17 октября погибли 19 человек, десятки остаются в больницах, в том числе — в тяжелом состоянии. В организации взрыва, а затем и расстрела студентов подозревают также студента этого колледжа 18-летнего Владислава Рослякова. Эксперты уже высказали версию, что у студента могли быть сообщники. Эти данные сейчас проверяют и следователи.

18, 19 и 20 октября в Крыму и Севастополе объявлен траур по жертвам страшного преступления.

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