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Ингушетию сильно тряхнуло: жители республики сообщают о землетрясении

Происшествия

Отголоски сейсмособытия ощутили и жители Северной Осетии

Магас, 17 октября 2018, 20:40 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории Ингушетии. Его эпицентром стало село Троицкое, пишет «Кавказский узел». По данным сейсмологов, землетрясение произошло в около 19:00.

«Люди сообщают о довольно ощутимых толчках в Назрани, Экажево и Магасе», — передает Телеграмм-канал «Главком РИ».

Официальных сообщений о сейсмособытии, разрушениях и пострадавших на сайте регионального управления МЧС пока нет.

Стоит отметить, что подземные толчки, которые произошли в Ингушетии, ощущали и жители Северной Осетии. Как сообщило МЧС по республике, разрушений в РСО-Алании землетрясение не вызвало, пишет «Градус Про».

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Напомним, ранее спасательное ведомство сообщало о землетрясении магнитудой от двух до пяти, которое произошло 4 сентября. Его эпицентром стала точка на северном склоне Сунженского хребта, расположенная в 8,9 км от города Карабулак и 9 км от города Назрань. Разрушений предыдущее сейсмособытие не вызвало.

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Землетрясения
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