Украинские следователи опросили свыше 40 человек по делу о крушении Су-27

Киев, , 20:38 — REGNUM Группа военных прокуроров, расследующих дело о крушении самолёта Су-27 украинских ВВС в Винницкой области, опросила свыше 40 свидетелей трагедии, сообщил спикер генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко 17 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник отметил, что для осмотра места события был использован квадрокоптер, следствие изъяло лётную документацию.

«На месте события заканчивается сбор останков погибших, после чего планируется назначение судебной молекулярно-генетической экспертизы. также уже назначены судебно-медицинская экспертиза и судебная экспертиза нефтепродуктов (для исследования образцов топлива, которым заправлялся самолёт). Проведение следственных действий организовано таким образом, чтобы не мешать дальнейшему выполнению учебно-тренировочных полётов», — рассказал Лысенко.

Напомним, на Украине проходят учения «Чистое небо — 2018», в ходе которых 16 октября разбился самолёт Су-27УБ. Украинский и американский пилоты увели машину от населённого пункта, но катапультироваться не смогли.

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