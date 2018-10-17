Первокурсница колледжа в Керчи: «Мы прыгали из окон на стекла»

Москва, , 20:07 — REGNUM После взрывов в колледже в Керчи царила паника, рассказала 17 октября студентка первого курса Алина Керова в эфире телеканала «Россия 1».

«После второй пары на перемене примерно в 11:45 произошел первый взрыв. Буквально через 20 секунд — второй. Сильно громкий звук был. Разбились окна, включилась сигнализация. Мы начали прыгать из окон, даже на стекла, было без разницы уже. Было видно, что людей выносили на носилках. Кто-то был без сознания, кто-то полностью в крови. Люди прыгали со второго этажа. Скорые приезжали одна за другой. Все это видеть было очень сложно. Все перепугались, все в панике, все врассыпную бегают», — сообщила она.

Девушка рассказала, что вход в школу чаще всего охраняла пожилая женщина-вахтер.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи в результате взрывов и стрельбы погибли 19 человек, еще 40 пострадали. В совершении преступления подозревается 18-летний учащийся, он покончил с собой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт», переквалифицировав его в «Убийство двух и более лиц».

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