СК выяснит, находился ли керченский стрелок под чьим-либо влиянием

Москва, , 19:39 — REGNUM Следственный комитет намерен выяснить, могли ли чьи-либо действия или бездействие привести к трагедии в керченском колледже, где подросток застрелил 19 человек. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он заверил, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для детального установления всех причины произошедшего и обстоятельств, способствовавших трагедии.

«Если же выяснится, что к совершению этого преступления привели действия определённых лиц, под влияние которых попал молодой человек, либо чьё-то бездействие, следствие непременно даст им правовую оценку», — подчеркнул глава СК.

Напомним, жертвами стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже стали 19 человек, ещё более 40 человек получили ранения. Совершивший нападение 18-летний учащийся колледжа покончил с собой.

Следственный комитет первоначально возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Террористический акт», но затем переквалифицировал его на статью «Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом».

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