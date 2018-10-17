В Керченском колледже обезвредили вторую бомбу

Керчь, Крым, , 19:10 — REGNUM Второе взрывное устройство, найденное в рюкзаке преступника, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже, обезврежено. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник в следственных органах.

«Устройство было обнаружено в его личных вещах и позже уничтожено накладным зарядом. Хлопок был слышен за пределами здания», — отметил источник.

Напомним, сейчас в Керчи проходит заседание оперативного штаба по расследованию причин трагедии.

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