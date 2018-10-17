В керченском колледже найдено еще одно взрывное устройство

Керчь, Крым, , 19:01 — REGNUM Еще одно взрывное устройство найдено в личных вещах причастного к массовому убийству в колледже в Керчи, сообщил 17 октября журналистам представитель оперативного штаба.

По его словам, самодельная бомба была обезврежена накладным зарядом.

По информации источника ИА REGNUM, покончивший с собой молодой человек, которого подозревают в организации и осуществлении убийства людей в керченском колледже, не только стрелял по жертвам из ружья, но и имел при себе несколько самодельных гранат, начиненных поражающими элементами.

Напомним, большинство из 18 погибших были застрелены. Почти все пострадавшие имеют минно-взрывные ранения. Очевидцы трагедии сообщали о двух взрывах в здании колледжа.

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