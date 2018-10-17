С родными погибших в Керчи работают психологи МЧС

Керчь, Крым, , 19:00 — REGNUM Специалисты-психологи Крымского и Южного филиалов Центра экстренной психологической помощи МЧС России работают с родственниками погибших и пострадавших в результате массового убийства в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России 17 октября.

В пресс-службе добавили, что в 17:00 из аэропорта Жуковский в Крым вылетел самолет Ил-76 МЧС России. На его борту находятся восемь специалистов отряда «Центроспас», 11 специалистов ВЦМК «Защита», четыре психиатра ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. Также отправлено необходимое медоборудование — пять модулей на 20 человек. В Керчь также были направлены вертолеты из Сочи и Ростова-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Керчи в результате взрыва в местном колледже погибли 19 человек, более 30 в больницах. СКР расследует дело об убийстве двух и более человек. Подозреваемой, по данным следствия, покончил с собой.

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