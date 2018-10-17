Оренбуржцы соболезнуют жителям Керчи и готовы оказать помощь

Оренбург, , 19:02 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Юрий Берг выразил соболезнования от лица региона главе Республики Крым Сергею Аксёнову в связи со взрывом в Керченском политехническом колледже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Оренбуржцы потрясены трагедией в Керченском политехническом колледже, где в результате взрыва погибли и пострадали люди. Это тяжелый удар и общая боль для всех граждан нашей страны.

Сегодня мы должны быть максимально бдительными и вместе противостоять жестокости и бесчеловечности. Мы разделяем вашу сердечную боль и выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления и сил всем пострадавшим. Готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку. Оренбуржье скорбит вместе с вами!», — приводит пресс-служба текст телеграммы.

Искренние соболезнования от имени жителей областного центра также выразили администрация Оренбурга и Оренбургский городской Совет.

«С болью и скорбью оренбуржцы переживают эту трагедию вместе с жителями Керчи, потерявшими родных и близких, вместе с теми, кто пострадал, получив серьезные травмы и увечья. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Оренбург с вами!», — говорится в телеграмме, направленной в адрес Сергея Аксёнова.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. На данный момент известно о 19 погибших и около 40 госпитализированных. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц общественно опасным способом. По версии следствия, взрыв и стрельбу организовал учащийся колледжа.