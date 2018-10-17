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Военные Ирана и Пакистана совместно ищут похищенных иранских служащих

Происшествия

Пакистанские боевики похитили 14 иранских военнослужащих

Тегеран, 17 октября 2018, 18:49 — REGNUM  Иран и Пакистан совместно решают проблему захвата террористами, действующими на границе двух стран, 14-ти иранских пограничников и ополченцев; МИД Пакистана заверил Тегеран в том, что окажет содействию поиску и возвращению этих людей, сообщает 17 октября Синьхуа со ссылкой на иранское информационное агентство ИРНА.

С заявлением об участии в спасательной операции, проводимой пакистанскими силами, также заявило командование иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В настоящее время военные двух стран координируют свои действия и прилагают усилия по поиску и вызволению пленников.

Между тем на границе иранских провинций Систан и Белуджистан с Пакистаном длительное время сохраняется сложная обстановка, вызванные фактическим ведением боевых действий между иранскими силовиками и боевиками, базирующимися на территории Пакистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Исламисты взяли в плен иранских военных на границе с Пакистаном

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