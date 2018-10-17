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Керченский студент: «СМИ перепутали меня с террористом»

Происшествия

Юноша, похожий на подозреваемого в массовом убийстве людей, выступил с заявлением: он жив и невиновен

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 18:46 — REGNUM  Молодой человек, которого СМИ назвали подозреваемым в организации массового убийства людей в Керченском политехническом техникуме, выступил с заявлением в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Заявление опубликовано не на странице молодого человека, а на странице его друга «ВКонтакте».

"СМИ перепутали меня с террористом, выложили моё фото и ссылку на мою страницу, хотя я к этому не имею никакого отношения», — отметил юноша.

На странице самого молодого человека, кстати, отмечено, что он учится в Керченском морском технологическом университете. Подозреваемый в совершении атаки на политехнический колледж, как ранее сообщалось, — был студентом этого же колледжа.

Также отметим, что единственный друг подозреваемого, зарегистрированный «ВКонтакте», ранее опубликовала заявление о том, что он ни в чём не виноват.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки на колледж в Керчи 17 октября погибли 19 человек. Следственные органы переквалифицировали уголовное дело по факту теракта в Керченском политехническом колледже на дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. По данным следствия, подозреваемый — как сообщило СКР, — 18-летний студент этого колледжа Владислав Росляков, покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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