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Глава Минздрава рассказала об оказании помощи раненым в Керчи

Происшествия

Теракт в Крыму

Глава Минздрава рассказала об оказании помощи раненым в Керчи
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Москва, 17 октября 2018, 18:28 — REGNUM  Медицинская помощь пострадавшим при теракте в колледже в Керчи будет оказана в полном объеме, заверила глава Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

«Вся помощь будет оказана в полном объеме и самого высокого качества», — сказала министр, которая находится в Керчи.

Медучреждения Керчи не испытывают недостатка в медикаментах, а также в донорской крови, сообщила Скворцова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате теракта в Крыму погибли 19 человек, ранены около 50.

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