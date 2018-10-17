На Украине военные нашли бортовые самописцы разбившегося Су-27УБ

Киев, , 18:23 — REGNUM Украинскими военными найден «черный ящик» погибшего в ходе совместных с США учений истребителя Су-27УБ, идет анализ данных самописцев, заявил 17 октября министр обороны Украины Степан Полторак.

Стоит отметить, что глава украинского военного ведомства начал неуверенно утверждать, что разбившийся самолет совсем недавно проходил ремонт на заводе. Правда, об этом Полторак сказал с оговоркой «если не ошибаюсь».

«Причины пока неизвестны, но что касается самолета: он в этом году, если не ошибаюсь, в июле прошел ремонт, и мы его получили с завода», — сказал Полторак сотрудникам украинских телеканалов.

Напомним, 16 октября украинский генштаб сообщил о катастрофе истребителя Су-27УБ в Винницкой области, в результате которой погибли начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.

Они осуществляли полет в рамках многонациональных учений «Чистое небо-2018» с участием военных НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ряда СМИ, разбившийся самолет был выпущен в 1991 году, исчерпал свой ресурс в 2009 году и до 2014 года пребывал на базе хранения. При катастрофе им управлял опытный летчик 1-го класса Иван Петренко, что сводит к минимуму вероятность ошибки пилотирования.

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