Комитет Госдумы по образованию проанализирует причины трагедии в Керчи

Москва, , 18:17 — REGNUM Комитет Госдумы по образованию берет анализ причин трагедии в Керчи под свой контроль, заявил глава комитета Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Комитет Государственной думы по образованию и науке берет развитие ситуации и анализ ее причин под свой контроль», — сообщил Никонов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, днем в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 18 человек, около 50 ранены. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).