В Дагестане начальник отдела полиции подозревается в применении пыток

Махачкала, , 18:03 — REGNUM Начальник отдела полиции Рутульского района Дагестана Артем Магомедов подозревается в применении пыток к заключённым СИЗО. Сегодня, 17 октября, он задержан сотрудниками спецслужб, пишет ТАСС.

По данным агентства, задержание провели сотрудники управления собственной безопасности МВД Дагестана совместно с республиканским управлением ФСБ. В отношении Магомедова расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Стоит отметить, что официальных комментариев по данному факту от правоохранительных органов пока не поступало.

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Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Ему было предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. По данным СКР, он пытался купить себе вышестоящую должность за $2 млн. Сам фигурант уголовного дела своей вины не признал, отметив, что «лучше умереть в бою, чем устраивать этот цирк».

Всего в рамках расследования уголовного дела задержано шесть человек — сам Магомед Хизриев и пятеро его сообщников.

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