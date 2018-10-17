В Сирии ликвидирован еще один командир террористической группировки

Дамаск, , 17:57 — REGNUM Сегодня, 17 октября, на северо-западе Сирии в провинции Идлиб был уничтожен высокопоставленный командир исламистской группировки. Его автомобиль был подорван на придорожном фугасе.

Его имя Абу Зубейр. Он был одним из лидеров группировки «Хурас аль-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данная группа внесена в список радикальных. По данному соглашению ее боевики должны были полностью выйти из демилитаризованной зоны.

Группировка категорически отказалась выполнять Сочинское соглашение. Кроме того, данная организация призвала боевиков других групп атаковать сирийских и российских военных на северо-западе Сирии.

Следует отметить, что «Хурас аль-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является одной из крупнейших джихадистских группировок в Сирии, и она связана с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кто конкретно провел ликвидацию Абу Зубейра, неизвестно. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за эту акцию. Однако местные оппозиционеры считают, что его ликвидировали либо сирийские военные, либо российские силы спецназначения.