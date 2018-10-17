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В Оренбуржье усиливают меры безопасности после взрыва в колледже Керчи

Происшествия

Особое внимание уделят объектам с массовым пребыванием людей

Оренбург, 17 октября 2018, 18:06 — REGNUM  В Оренбургской области министры и главы городских округов и районов возьмут под личный контроль обеспечение правопорядка и безопасности на объектах социальной сферы. Такое поручение подчинённым дал первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«По распоряжению губернатора Оренбургской области меры безопасности в регионе будут усилены в связи с трагедией в Керчи. Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей», — подчеркнул Балыкин.

Под особый контроль возьмут учреждения социального обслуживания, образовательные и медицинские учреждения, объекты с круглосуточным пребыванием людей, торгово-развлекательные центры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. На месте и затем в больницах погибли 19 человек.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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