Прокуратура Украины возбудила дело о «террористическом акте» в Керчи

Киев, , 17:53 — REGNUM Действующая в Киеве «Прокуратура Автономной Республики Крым» возбудила уголовное дело по факту нападения на политехнический колледж в Керчи, сообщает 17 октября пресс-служба украинского ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258 УК Украины «Террористический акт, приведший к гибели людей».

Напомним, жертвами стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, по разным данным, стали от 17 до 19 человек, ещё более 40 человек получили ранения. Большинство из них — подростки.

Предполагаемый нападавший, 18-летний студент четвёртого курса этого колледжа, покончил с собой.

Ранее Следственный комитет России также возбудил дело по статье «Террористический акт», но затем переквалифицировал его на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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