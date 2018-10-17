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Спецборт МЧС вылетел в Керчь

Происшествия

На борту – психологи и медики

Спецборт МЧС вылетел в Керчь
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Ил-76

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 17:25 — REGNUM  Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в Крым 17 октября. Как сообщила пресс-служба ведомства, к месту трагедии в Керчь будут доставлены 23 медицинских работника и пять психологов.

По поручению президента Российской Федерации МЧС России также уже направило к месту чрезвычайной ситуации в Керчи три вертолета Ми-8 с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Организована работа оперативных штабов и оперативных групп Южного регионального центра и Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 октября, в Керчи, в здании местного политехнического колледжа прогремел взрыв. По последним, уточненным данным, 19 человек погибли, около 40 — в больницах. СКР расследует дело об убийстве двух и более лиц. Подозреваемый — студент этого колледжа. Он покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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