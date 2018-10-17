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В Одессе вандалы испортили скамейки имени поэта Тараса Шевченко

Происшествия

Злоумышленники также замазали краской портрет поэта

В Одессе вандалы испортили скамейки имени поэта Тараса Шевченко
Иллюстрация: Omr.gov.ua
Вандализм в Одессе

Одесса, Украина, 17 октября 2018, 17:38 — REGNUM  Стихотворные скамейки, установленные в честь украинского поэта Тараса Шевченко, испортили вандалы в центральном парке Одессы, сообщает 17 октября УНИАН.

Согласно сообщению, злоумышленники сорвали защитные пленки со скамеек, а также замазали краской портрет Шевченко. К восстановлению скамеек привлекли коммунальное предприятие «Горзелентрест».

Отмечается, что скамейки были установлены в июне в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко в Одессе.

Напомним, ранее в Краматорске двое мужчин решили залезть на памятник советскому актеру Леониду Быкову. Однако вандалам это не удалось: они вместе с памятником рухнули на землю, один из мужчин пострадал.

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