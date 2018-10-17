Скончалась девятнадцатая жертва керченского стрелка

Керчь, Крым, , 17:18 — REGNUM В больнице скончался ещё один пострадавший в Керченском политехническом колледже, ученик которого устроил стрельбу. Об этом 17 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в минздраве РК.

«К сожалению, не удалось спасти. Ещё шесть человек находятся в тяжёлом состоянии. Их скоро должны эвакуировать в Симферополь», — сообщил представитель министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, Следком переквалифицировал уголовное дело по статье о теракте в Керченском политехническом колледже на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. По предварительным данным, 18-летний студент колледжа подстроил взрыв и открыл стрельбу по своим соученикам, а позже покончил с собой. Действовал ли преступник один или с сообщниками, правоохранители пока не сообщают.

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