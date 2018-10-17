В колледже в Керчи обнаружено взрывное устройство

Симферополь, , 17:14 — REGNUM Специалисты-взрывотехники изучают взрывное устройство, найденное на территории Керченского политехнического колледжа, где 17 октября прогремел взрыв. Об этом заявил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

«Специалисты-взрывотехники определяют мощность взрывного устройства, характер поражающих элементов и особенности приведения его в действие. Следователи и оперативные сотрудники устанавливают возможную причастность к преступлению обнаруженного в одном из помещений студента колледжа», — заявил Пржездомский в эфире телеканала РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в здании колледжа днем 17 октября. По данным НАК, 17 человек погибли, около 40 в больницах. В совершении преступления подозревается студент колледжа, который после атаки покончил с собой. По некоторым данным, он мог действовать не один.

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