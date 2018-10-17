На месте взрыва в колледже города Керчь обнаружено помповое ружье – НАК

Москва, , 17:16 — REGNUM Оперативники пытаются выявить организаторов террористического акта в Керчи. Об этом 17 октября заявил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский, в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«По уточнённым данным могу пока подтвердить только количество погибших — 17 человек, — сказал он. — Большое количество пострадавших — более 50. Но трудно предположить, каким будет окончательное количество погибших. Что касается места происшествия и работы по нему, сейчас там работают специалисты-взрывотехники, они определяют и мощность взрывного устройства, и характер поражающих элементов. Опрашивают очевидцев. Идёт сбор вещественных доказательств. На месте работают следователи и оперативные работники».

Кроме того, Пржездомский отметил, что возле тела предполагаемого организатора теракта обнаружено помповое ружье.

«Проводятся мероприятия по выявлению организаторов и пособников этого преступления, — добавил представитель НАК. — Делается всё для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и разобраться в произошедшем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, первые результаты осмотра погибших в керченском колледже свидетельствуют о том, что причиной смерти являются огнестрельные ранения.

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