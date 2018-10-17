Жители Самарской области соболезнуют семьям погибших в Керчи

Самара, , 16:52 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил в Республику Крым телеграмму с соболезнованиями в связи со взрывом в колледже Керчи. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дмитрий Азаров высказал соболезнования родным и близким погибших от взрыва в Керчи. Текст его телеграммы главе Крыма Сергею Аксенову появился в «Твиттере».

"Особенно горько осознавать, что в результате этого циничного преступления погибли совсем юные граждане нашей страны. Убеждён, что виновные в произошедшем будут найдены и понесут самое суровое наказание», — высказался губернатор Самарской области.

«А куда спецслужбы смотрели, как они такое допустили», — комментируют случившееся пользователи соцсетей в Самаре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября, в Керченском политехническом колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство. По последним данным, число погибших составляет 18 человек, 32 человека находятся в медучреждениях с различными ранениями. Кроме того, от 10 до 15 человек могут находиться под завалами.

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