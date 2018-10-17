После трагедии в Керчи новгородские учреждения образования ждут проверки

Великий Новгород, , 16:51 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выразил соболезнование главе Республики Крым Сергею Аксёнову в связи со взрывом в Керченском политехническом колледже.

«От имени жителей Новгородской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с вами. Передавайте наши слова поддержки семьям, родным и близким погибших. От всего сердца желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в словах соболезнования.

Глава Новгородской области поручил региональному министерству образования совместно с ГУ МЧС России по Новгородской области и правоохранительными органами организовать комплексные проверки безопасности учебных заведений.

Читайте также: В российских школах усилят меры безопасности после трагедии в Керчи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате происшествия 17 октября в Керченском политехническом колледже, по официальным данным СКР, погибли 17 человек — они скончались от огнестрельных ранений. Установлена и личность стрелявшего — это студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, тело которого с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Предварительно, следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное первоначально по ст.205 УК РФ («Теракт»), переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

Читайте также: В Керчи после взрыва открыли «горячую» линию