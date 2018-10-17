В Керчи после взрыва ограничили движение общественного транспорта

Керчь, Крым, , 16:51 — REGNUM В Керчи после взрыва в здании местного политехнического колледжа 17 октября ограничили движение общественного городского транспорта по нескольким маршрутам. Об этом сообщила администрация города.

«Администрация города Керчи Республики Крым сообщает, что временно ограничено движение общественного транспорта по маршрутам № 1 «Автовокзал ‑ Порт Крым», № 41 «ГУП КМЗ ‑ Аршинцево», № 18 «Автовокзал ‑ п. Маяк», троллейбусному маршруту № 1 «Ворошиловское кольцо ‑ ГУП КМЗ ‑ Ж/д Вокзал ‑ Ворошиловское кольцо», а именно: автобусные маршруты № 1 и № 41 в Войковском направлении осуществляют движение по улице Кирова до кольца на пересечении улиц Войкова и Кирова; маршрут № 18 будет дополнительно заезжать на остановочный пункт «Порт Крым»; троллейбусный маршрут осуществляет движение до Горьковского кольца».

Как сообщало ИА REGNUM, в Керчи в результате взрыва в местном колледже погибли 17 человек, более 40 ранены. По данным следствия, организатором преступления мог стать студент этого колледжа. Его тело найдено в здании учебного заведения — он покончил с собой.

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