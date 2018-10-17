В Керчи после взрыва открыли «горячую» линию

Керчь, Крым, , 16:45 — REGNUM «Горячая» линия организована после взрыва в политехническом колледже в Керчи 17 октября. Об этом сообщила администрация города.

«В связи со случившемся в Керченском политехническом колледже в Керчи организована «горячая линия». По всем вопросам обращаться по тел. 6−00−50, +7−978−909−11−35 (ЕДДС)», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 17 октября в здании колледжа произошел взрыв. По последним данным, 17 человек погибли, около 40 ранены. Установлен предполагаемый организатор взрыва — это студент того же колледжа. Его тело найдено в помещении учебного заведения. СКР расследует уголовное дело.

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