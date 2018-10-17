Какую позицию должна занять РФ в связи с делом Джамаля Хашогги?

Москва, , 17:13 — REGNUM После того, что случилось в Турции с саудовским журналистом Джамалем Хашогги, РФ нужно на всех международных площадках говорить о политике двойных стандартов, которую проводит Запад, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«Более того, целесообразно было бы сформировать Белые книги, которые бы демонстрировали всему миру лицемерный характер западной политики в отношении диктаторских режимов и нарушений прав человека, которые санкционируются и проводятся Западом, — добавил политолог. — Очевидно, что Россия является очень важным актором международной политики, и это доказала та интенсивность переговорного процесса, который идёт между РФ и всеми политическими силами на Ближнем Востоке. В этой ситуации, конечно, и для СА, и для Турции очень значима позиция РФ.

Именно РФ, по мнению Шаповалова, становится модератором и основным посредником в ближневосточной политике, по сути забирая эту позицию у США.

В этой ситуации важно, чтобы этот инцидент [исчезновение и вероятное убийство Хашогги в Стамбуле] был расследован, а виновные были найдены и понесли наказание, — добавил эксперт. — Россия должна всячески способствовать политически и дипломатически тому, чтобы в данной ситуации истина восторжествовала. Но это совсем не означает, что она должна вести себя так же, как ведет себя Великобритания в связи с делом Скрипалей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 октября телеканал Объединённых Арабских Эмиратов «Аль-Арабия» опубликовал материал, в котором изложены тридцать ответных мер Королевства Саудовской Аравии на предполагаемые санкции США за предполагаемое убийство журналиста Хашогги. В числе этих ответных мер отказ Саудовской Аравии от добычи определённого объёма нефти, что может вызвать рост цен на нефть не только до 100 долларов за баррель, но и до 200, отказ от покупки оружия у Вашингтона и даже размещение на территории Саудовской Аравии российской военной базы.

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