Исполнителю теракта в Керчи помогали — эксперт

Керчь, Крым, , 16:42 — REGNUM 18-летний гражданин не смог бы ни купить оружие и взрывчатые вещества, ни подготовить и осуществить теракт без посторонней помощи, заявил корреспонденту ИА REGNUM в среду, 17 октября, глава ассоциации предприятий охраны и безопасности «Армада» Вадим Кожевников, комментируя расследование теракта в керченском колледже.

Как сообщалось ранее, не менее 18 человек погибли в результате теракта в Керчи. Нападавшим оказался студент 4 курса колледжа, стрелявший из ружья и винтовки и приведший в действие взрывное устройство в столовой. По данным СМИ, в сентябре 2018 года он получил лицензию на владение оружием.

«Прежде всего нужно сказать, что возраст получения лицензии на оружие нужно увеличить с 18 до 21 года. В 18 лет человек еще не готов к самостоятельному использованию оружия. Служба в вооруженных силах, где есть правила и командиры — это одно. Самостоятельное и легальное владение оружием — это совсем другое.

Но нужно отметить, что преступник не смог бы осуществить этот теракт без посторонней помощи. Черный рынок оружия и взрывчатки по-прежнему существует, хотя масштабы проблемы за последние 20 лет сократились. Но 18-летний человек не смог бы сам найти оружие, сам установить взрывное устройство и самостоятельно осуществить теракт.

Спецслужбы недружественных России государств ведут в Крыму достаточно активную деятельность. Нельзя исключать, что это их дело. Им требовалось найти человека с неокрепшей психикой и преступными намерениями и дать ему в руки оружие. И такой человек нашелся», — заявил Кожевников.