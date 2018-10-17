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Причиной смерти большинства жертв в Керчи стали огнестрельные ранения

Происшествия

Очевидцы трагедии сообщают о двух взрывах, после которых началась стрельба

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 16:34 — REGNUM  Первые результаты осмотра погибших в керченском колледже свидетельствуют о том, что причиной смерти являются огнестрельные ранения, заявила 17 октября журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Кроме того, очевидцы этой трагедии рассказали о том, что они слышали два взрыва на разных этажах здания колледжа. Стрельба началась после них.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в одном из колледжей Керчи произошло нападение на персонал и учащихся. На данный момент известно о 18 погибших, 32 человека находятся в медучреждениях с различными ранениями. Уголовное дело, сперва возбужденное по статье «теракт», было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Читайте развитие сюжета: На месте взрыва в колледже города Керчь обнаружено помповое ружье – НАК

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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