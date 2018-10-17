Санкций против Саудовской Аравии в связи с делом Хашогги не будет?

Москва, , 16:42 — REGNUM Со стороны США можно не ждать никаких санкций в отношении Саудовской Аравии, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с исчезновением и вероятным убийством в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

«Естественно, эта история будет в максимальной степени аккуратно «похоронена», — сказал эксперт. — Никаких санкций не последует. Скорее можно предположить, что мы спустя какое-то время узнаем, что Саудовская Аравия заключила очередную сделку с США».

В то же время Шаповалов предположил, что Демократическая партия США может воспользоваться трагической историей с Хашогги для атаки на президента США Дональда Трампа.

«Они уже сейчас пытаются на этом сделать себе определённый пиар, — добавил политолог. — Однако я уверен, что если бы у власти сейчас были «демократы», они точно так же спустили бы эту тему на тормозах. Давайте вспомним теракты 11 сентября 2001 года. После терактов 11 сентября «демократы» восемь лет были у власти, и президент США Барак Обама только в конце своего второго срока начал очень осторожную тему с обвинениями Саудовской Аравии в причастности к событиям 11 сентября».

Шаповалов также констатировал, что с момента создания нынешнего Саудовского государства СА была ценнейшим другом и союзником США.

«США по сути всегда потакают Саудовской Аравии и действуют во благо интересов саудовского режима, — подчеркнул эксперт. — Эта политика будет продолжаться и впредь. Никаких репрессивных действий в отношении СА предпринято не будет, хотя СА по всем признакам является не демократической страной, а государством, которое нарушает всевозможные нормы демократического управления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента США Дональда Трампа, решение в отношении властей Саудовской Аравии по делу об исчезновении и возможном убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги следует принимать только после прояснения ситуации.

«У нас опять: вы виновны, пока не будет доказана ваша невиновность. Мне такое не нравится», — сказал Трамп.

Ранее Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Саудом и сообщил, что принц «полностью отрицает, что что-то знает о произошедшем в их турецком консульстве».

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