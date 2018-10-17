Следствие установило личность террориста, атаковавшего колледж в Керчи

Керчь, Крым, , 16:31 — REGNUM Организатор террористического акта в колледже в Керчи покончил с собой. Об этом сегодня, 17 октября, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава региона со ссылкой на данные СК рассказал, что организатором теракта оказался студент четвертого курса данного колледжа 18-летний Владислав Росляков. Тело подозреваемого было обнаружено в библиотеке на втором этаже здания. Мотивы террориста устанавливаются.

Известно, что в результате теракта погибли по меньшей мере 17 человек. Ещё 40 человек пострадали. Большая часть пострадавших — подростки. Также отмечается, что большинство жертв погибли от огнестрельных ранений, а не от взрыва, хотя взрыв имел место быть.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что у Рослякова вполне могли быть сообщники.

В Керчи объявлен трехдневный траур.

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