Тлеющий в Ростовской области полигон закроют до конца года

Таганрог, Ростовская область, , 16:23 — REGNUM Полигон твёрдых бытовых отходов, который в течение двух дней тлеет в Ростовской области, будет закрыт до конца текущего года. Об этом сообщается на официальном сайт регионального правительства, передаёт ИА REGNUM 17 октября.

«Администрацией Таганрога разработана проектно-сметная документация по рекультивации полигона. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. До Нового года полигон будет закрыт», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что пожар на свалке ТБО в Таганроге начали тушить сегодня, 17 октября. Как отмечают жители приморского города и близлежащих населённых пунктов, горящий полигон источал неприятный запах в течение двух дней. Также очевидцы жаловались на то, что из-за дыма нечем дышать.

По информации регионального МЧС, в борьбу с возгоранием вступили 24 человека и 12 единиц техники. Пока площадь пожара не уточняется. Также ничего неизвестно о том, удалось ли пожарным формированиям справиться с огнём.

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