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Экс-начальника транспортного управления администрации Ижевска арестовали

Происшествия

Он был задержан несколько дней назад

Экс-начальника транспортного управления администрации Ижевска арестовали
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Арест

Ижевск, 17 октября 2018, 16:14 — REGNUM  Бывшего начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артема Богданова арестовали на два месяца — до 11 декабря. Соответствующее решение принял Индустриальный районный суд города.

Бывшего сотрудника администрации подозревают в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее существенные нарушения интересов государственной и муниципальной службы, подрыв авторитета государственных органов, органов местного самоуправления, сообщает «Коммерсантъ». Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Напомним, с должности главы управления Богданов уволился в июле 2018 года по собственному желанию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после ухода Богданова с поста в администрации Ижевска к нему появились вопросы у прокуратуры Удмуртии в связи со строительством фан-зоны к чемпионату мира по футболу в парке имени Кирова. Надзорное ведомство уточняло, что в рамках проверки было выявлено, что Богданов не регулировал ситуацию, находясь на должности главы управления.

В частности, он принимал участие в заседании конкурсной комиссии по выбору подрядчика, а в конкурсе принимала участие аффилированная с ним компания.

12 октября в администрации Ижевска проходили следственные действия. В этот же день Богданов был задержан.

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