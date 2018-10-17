В Севастополе объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии в Керчи

Севастополь, , 15:55 — REGNUM Трехдневный траур объявлен в Севастополе по погибшим при взрыве в Керченском политехническом колледже в знак солидарности. Об этом заявил глава города Дмитрий Овсянников 17 октября, его заявление размещено на сайте правительства Севастополя.

«В знак солидарности с крымчанами в Севастополе объявлен трехдневный траур», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в помещении столовой керченского политехнического колледжа произошел взрыв. По уточненным данным НАК, 17 человек погибли. СКР возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал его на «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый — студент этого колледжа, был найден мертвым в здании учебного заведения. В Крыму объявлен трехдневный траур.

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