Следствие изменило статус дела в Керчи

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 15:50 — REGNUM Уголовное дело по факту теракта в Керченском политехническом колледже переквалифицировали на дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
«Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела. Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался 18-летний студент 4 курса колледжа. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений», — отметили в СК.
Следствие предварительно полагает, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.
«В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц общеопасным способом».
Как сообщало ИА REGNUM, в результате трагедии в Керченском политехническом колледже погибли 18 человек, большинство из них — подростки.