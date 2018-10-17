Следствие изменило статус дела в Керчи

Керчь, Крым, , 15:50 — REGNUM Уголовное дело по факту теракта в Керченском политехническом колледже переквалифицировали на дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

«Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела. Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался 18-летний студент 4 курса колледжа. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений», — отметили в СК.

Следствие предварительно полагает, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.

«В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате трагедии в Керченском политехническом колледже погибли 18 человек, большинство из них — подростки.