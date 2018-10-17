Ростов-на-Дону, , 15:38 — REGNUM Из Ростова-на-Дону в Керчь вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, на борту которого находятся психологи, спасатели и медицинские модули. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём микроблоге Twitter.

Кроме того, донской губернатор направил в адрес главы Крыма Сергея Аксёнова телеграмму со словами соболезнования.

ИА REGNUM напоминает, что после взрыва в керченском колледже медикам не удалось спасти ещё пять человек. По последним данным, число жертв возросло до 18 человек. В больницах полуострова остаются 32 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 октября, по предварительным данным, в столовой колледжа взорвалось неустановленное устройство, начинённое металлическими предметами. В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ — теракт. Затем Следственный комитет России переквалифицировал дело на ст. 105 УК РФ — массовое убийство.

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