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Жириновский — о теракте в Керчи: «Колумбайн» или враги?

Происшествия

Крым

Жириновский — о теракте в Керчи: «Колумбайн» или враги?
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Жириновский

Москва, 17 октября 2018, 15:30 — REGNUM  Следствие установит, был ли теракт в колледже в Керчи российским «Колумбайном». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Был это наш «Колумбайн» или теракт организован врагами России — в любом случае, главное, что необходимо сделать властям Крыма сейчас, это в максимально короткие сроки гарантировать безопасность жителей Керчи и всего полуострова, если возможные соучастники преступника еще не были ликвидированы или пойманы», — отметил депутат Госдумы.

Он уверен, что преступники непременно будут найдены и наказаны.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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