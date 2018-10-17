В Кирове осужден бывший директор предприятия за неуплату 60 млн рублей

Калуга, , 15:30 — REGNUM В Калужской области вынесен приговор бывшему руководителю крупного предприятия города Киров за сокрытие денежных средств от налогов. Об этом 17 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепехина.

56-летний бизнесмен, занимая пост генерального директора на предприятии в период 2016—2017 годов, при наличии задолженности по налогам и сборам в размере более 50 млн рублей, принял решение о сокрытии денежных средств организации путём осуществления расчетов через счета подконтрольных фирм.

В результате было утаено более 60 млн рублей, за счет которых можно было погасить недоимку по налогам. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области за девять месяцев 2018 года в отношении 30 человек возбуждено 41 уголовное дело, где речь идет о налоговых преступлениях. Размер причиненного налоговыми преступлениями ущерба по оконченным уголовным делам составил около 135 млн рублей. Реально возмещен в 2018 году ущерб на 333 млн рублей, с учетом дел прошлых лет.

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