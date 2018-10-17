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После взрыва в колледже Керчи на Урале усилят меры безопасности

Происшествия

С таким требованием выступил губернатор Борис Дубровский

Челябинск, 17 октября 2018, 15:26 — REGNUM  В образовательных учреждениях Челябинской области усилят меры безопасности после взрыва в колледже Керчи. С таким требованием выступил глава региона Борис Дубровский.

Он также выразил родным и близким погибших соболезнования и заявил о готовности области помочь в устранении последствий взрыва и в лечении пострадавших.

«Челябинская область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва и лечения пострадавших», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже Керчи взорвалось неустановленное взрывное устройство. Изначально сообщалось о десяти погибших. Теперь это количество выросло до 18.

В больницах находятся 32 пострадавших.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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