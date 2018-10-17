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В теракте в Керчи подозревается студент колледжа

Происшествия

Парень так и не вышел из здания, покончив с собой после преступления

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 15:23 — REGNUM  Подозреваемый в организации теракта в Керченском политехническом колледже сам в нём учился. После совершения преступления, студент покончил с собой. Об этом 17 октября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Потенциальный убийца оказался студентом 4 курса этого же учебного заведения. Он покончил с собой», — отметил глава РК.

По предварительным данным, молодой человек недавно получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад приобрёл к нему 150 патронов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, после серии взрывов и стрельбы в Керченском политехническом колледже 18 человек погибли. В Крыму объявили трехдневный траур.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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