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Найдено тело подозреваемого в совершении теракта в Керчи

Происшествия

Это местный житель 2000 года рождения

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 15:20 — REGNUM  Подозреваемый в нападении на Керченский политехнический колледж найден мертвым. Об этом сообщает 17 октября телеграм-канал 112.

Тело предполагаемого террориста находилось на втором этаже здания. Он покончил с собой.

Отмечается, что это молодой человек 2000 года рождения, житель Керчи. Войдя в колледж, он сменил одежду.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Сработало неустановленное устройство, начинённое металлическими предметами. По последним данным, погибли 18 человек. В больницах Крыма находятся 32 раненых. По статье «теракт» возбуждено уголовное дело.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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