Наводнение на юге Франции: новые данные о погибших

Париж, , 15:27 — REGNUM По меньшей мере 14 человек погибли и еще один пропал без вести в связи с наводнением на юге Франции, произошедшем 15 октября 2018 года, сообщает Le Figaro.

Согласно новому докладу, шесть человек погибли в Трибе, трое — в Виллардоннеле, двое — в Вильялье, один в Каркассоне и один в Сен-Куате д'Оде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после наводнения французский департамент Од принялся оценивать нанесенный ущерб.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение на юге Франции: департамент Од оценивает ущерб