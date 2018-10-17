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Наводнение на юге Франции: новые данные о погибших

Происшествия

14 человек погибло в результате наводнения

Париж, 17 октября 2018, 15:27 — REGNUM  По меньшей мере 14 человек погибли и еще один пропал без вести в связи с наводнением на юге Франции, произошедшем 15 октября 2018 года, сообщает Le Figaro.

Согласно новому докладу, шесть человек погибли в Трибе, трое — в Виллардоннеле, двое — в Вильялье, один в Каркассоне и один в Сен-Куате д'Оде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после наводнения французский департамент Од принялся оценивать нанесенный ущерб.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение на юге Франции: департамент Од оценивает ущерб

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Наводнения
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