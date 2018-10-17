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Число погибших при теракте в Керчи выросло до 18 человек

Происшествия

Пять пострадавших скончались в больнице

Число погибших при теракте в Керчи выросло до 18 человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 15:13 — REGNUM  После террористического акта в керченском колледже медикам не удалось спасти ещё пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве РК.

«Всего в больницах полуострова сейчас находится 32 раненых. Операционные работают в Ленинской центральной районной больнице. Также готовы принимать больных республиканская больница имени Семашко, симферопольская городская больница №6, онкодиспансер и республиканская детская клиническая больница», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября, по предварительным данным, в столовой колледжа взорвалось неустановленное устройство, начинённое металлическими предметами. В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ — теракт.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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