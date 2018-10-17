Число погибших при теракте в Керчи выросло до 18 человек

Керчь, Крым, , 15:13 — REGNUM После террористического акта в керченском колледже медикам не удалось спасти ещё пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве РК.

«Всего в больницах полуострова сейчас находится 32 раненых. Операционные работают в Ленинской центральной районной больнице. Также готовы принимать больных республиканская больница имени Семашко, симферопольская городская больница №6, онкодиспансер и республиканская детская клиническая больница», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября, по предварительным данным, в столовой колледжа взорвалось неустановленное устройство, начинённое металлическими предметами. В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ — теракт.

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