Учащийся колледжа в Керчи рассказал о вооруженных людях в масках

Керчь, Крым, , 15:08 — REGNUM Вооруженные автоматами люди в масках появились в Керченском политехническом колледже после того, как в столовой произошел взрыв. Об этом рассказал один из студентов колледжа, передает 17 октября RT. По его словам, сначала случился взрыв, после чего из туалетов стали выбегать вооруженные люди. Их было много, лица они скрыли масками. Указать число этих людей и их национальную принадлежность студент затруднился.

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Нападавшие принялись стрелять по тем, кто оказался у них на пути. Ранения, по оценкам учащегося, получили один-два человека. Люди в масках также бросали взрывпакеты, добавил он. После происшествия всех учеников отправили по домам. Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября на Керченский политехнический колледж было совершено нападение. В столовой сработала бомба. Известно о 13 погибших и примерно 50 раненых. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Колледж оцеплен, внутри здания работают взрывотехники.

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