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Спикер Госдумы выразил соболезнования родственникам погибших в Керчи

Происшествия

Теракт

Москва, 17 октября 2018, 15:07 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в политехническом колледже в Керчи.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким погибших в результате террористического акта в Керченском политехническом колледже и желаю выздоровления всем, кто пострадал», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы. «Жертвами взрыва стали совсем молодые люди, которые готовились вступить во взрослую жизнь. Скорбим вместе с вами», — отметил он.

Сейчас важнее всего оказать необходимую помощь раненым и семьям жертв этой трагедии, сделать все, чтобы подобное не могло повториться, подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате взрыва в колледже в Керчи погибли 13 человек, 50 пострадали.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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