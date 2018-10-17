Пискарев: Устроившие взрыв в Керчи будут наказаны по всей строгости закона

Москва, , 15:00 — REGNUM Взрыв в Керчи — циничная акция акция против детей, виновные будут наказаны по всей строгости — вплоть до пожизненного тюремного заключения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

«По данным, в Керчи произошел теракт. Это циничная акция, направленная против детей», — сказал Пискарев.

Он уверен, что виновные будут установлены.

«Никаких оправданий такому теракту быть не может… Виновных наказать вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказал также парламентарий.

По его мнению, «предварительно говорить о том, кто совершил преступление, преждевременно».

«Террористы будут наказаны по всей строгости закона», — заключил Пискарев.

В результате взрыва в колледже в Керчи погибли 13 человек, 50 пострадали.