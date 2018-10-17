Из-за урагана в Прикамье без электричества осталось 67 населённых пунктов

Пермь, , 14:56 — REGNUM В Пермском крае днем 10 октября бушевал ураган. Сила ветра достигала 20 метров в секунду. Из-за ненастья произошли аварии на электросетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM МРСК-Урала.

На 13:30 местного времени (11:30 мск) без электричества остались 67 населенных пунктов, в которых проживают примерно 9 тысяч человек. Энергетики перевели работу своей службы на особый режим.

По состоянию на 15:00 местного времени, подача электроэнергии восстановлена более 4,5 тысячам человек. Обесточенными остаются порядка 4,3 тысяч человек в Кочевском, Соликамском, Ильинском, Пермском, Чусовском районах.

Пока электроснабжение полностью не восстановлено, для обеспечения бесперебойной подачи электричества в социально-значимые объекты используются резервные источники питания — передвижные дизельэлектростанции.